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    Бышовец: Какой Дзюба? Он уже едет с базара. Джикия — наше будущее

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    Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о том, кого он считает лучшим российским футболистом и будущим лидером сборной России.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Думаю, в таком качестве можно говорить о Георгии Джикии. Для защитника он достаточно жесток, но не груб.

    Он достаточно интеллигентен и интеллектуален, это связано с его не только умением разрушить атаки, но и с началом и развитием атаки.

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    Мы это наблюдаем в его подключениях в атаку и в завершающих действиях. На моей памяти такого универсального защитника практически не было.

    Можно говорить в какой-то степени о Марио Фернандесе, но Джикия все-таки, мне кажется, заслуживает быть сравним с Муртазом Хурцилавой, Альбертом Шестерневым, тут я могу называть лучших из лучших.

    Какой Дзюба? Дзюба — это игрок, который уже едет с базара. Думаю, его пик — это домашний чемпионат мира, где у него было потрясающее физическое, функциональное состояние, то, чего ему не хватало.

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    Дзюбу мы оцениваем по играм с соперниками на групповой стадии чемпионата мира, по отбору на Евро-2020 и, наконец, командами РПЛ, где уровень защитников, конечно, не соответствует европейскому и мировому уровню.

    Да, Артем — лидер в раздевалке сборной и авторитет, но Джикия — это наше будущее. За него играют возраст и сама позиция, он последний оборонительный оплот», — заявил Бышовец «Р-Спорту». 0

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