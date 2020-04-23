Бышовец: Какой Дзюба? Он уже едет с базара. Джикия — наше будущее

Бывший тренер «Локомотива»поделился мнением о том, кого он считает лучшим российским футболистом и будущим лидером сборной России.

«Думаю, в таком качестве можно говорить о Георгии Джикии. Для защитника он достаточно жесток, но не груб.

Он достаточно интеллигентен и интеллектуален, это связано с его не только умением разрушить атаки, но и с началом и развитием атаки.

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Мы это наблюдаем в его подключениях в атаку и в завершающих действиях. На моей памяти такого универсального защитника практически не было.

Можно говорить в какой-то степени о Марио Фернандесе, но Джикия все-таки, мне кажется, заслуживает быть сравним с Муртазом Хурцилавой, Альбертом Шестерневым, тут я могу называть лучших из лучших.

Какой Дзюба? Дзюба — это игрок, который уже едет с базара. Думаю, его пик — это домашний чемпионат мира, где у него было потрясающее физическое, функциональное состояние, то, чего ему не хватало.

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Дзюбу мы оцениваем по играм с соперниками на групповой стадии чемпионата мира, по отбору на Евро-2020 и, наконец, командами РПЛ, где уровень защитников, конечно, не соответствует европейскому и мировому уровню.

Да, Артем — лидер в раздевалке сборной и авторитет, но Джикия — это наше будущее. За него играют возраст и сама позиция, он последний оборонительный оплот», — заявил Бышовец «Р-Спорту». 0