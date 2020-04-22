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    Карпин опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что со смехом отреагировал на информацию о том, что он начал переговоры с «Локомотивом».

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Как отреагировал на информацию о переговорах с "Локомотивом"? Так же и реагировал — улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с "Ростовом" на пять лет, пока Арташес Владимирович здесь, никуда не денусь.

    Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти.

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    • Да, были звонки от журналистов, на которые я даже не отвечал. Что говорить? Скажешь, что веду переговоры — но ведь это неправда. Отвечу, что не веду — все равно станут говорить, что значит, ведет точно. Каждый раз в таких случаях одно и то же», — сказал Карпин в интервью журналисту Сергею Егорову на YouTube-канале «Футбольный Биги». 0

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