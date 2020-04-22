Карпин опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова»заявил, что со смехом отреагировал на информацию о том, что он начал переговоры с «Локомотивом».

«Как отреагировал на информацию о переговорах с "Локомотивом"? Так же и реагировал — улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется — всякие новости из ниоткуда. У меня контракт с "Ростовом" на пять лет, пока Арташес Владимирович здесь, никуда не денусь.

Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти.

Да, были звонки от журналистов, на которые я даже не отвечал. Что говорить? Скажешь, что веду переговоры — но ведь это неправда. Отвечу, что не веду — все равно станут говорить, что значит, ведет точно. Каждый раз в таких случаях одно и то же», — сказал Карпин в интервью журналисту Сергею Егорову на YouTube-канале «Футбольный Биги». 0