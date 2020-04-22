Карпин: Доиграть чемпионат — логично

Главный тренеротметил, что следует доиграть нынешний сезон российской Премьер-лиги, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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«Считаю, что правильно будет, если это возможно, закончить чемпионат. С учетом того, что сыграно три четверти чемпионата, доиграть чемпионат — логично.

Приемлем ли вариант играть на базах или в одном городе? Приемлем или нет — что делать? Если будет принято решение, будем играть в одном городе. Понятно, что мы хотим играть дома, хотим играть раз в неделю, но будет ли это возможно — никто не знает», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

После 22 туров «Ростов» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего на втором месте «Локомотива» на три очка. 0