Бекхэм обсудил с «Реалом» возможный трансфер Хамеса Родригеса в США

Владелец клуба североамериканской футбольной лиги MLSнамерен приобрести полузащитника мадридского

44-летний англичанин уже связывался с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, сообщает Goal.

Бекхэм считает, что подписание футболиста уровня Хамеса, несмотря на все проблемы игрока в «Реале», поможет «Майами» с коммерческой точки зрения.

Контракт Родригеса с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость 28-летнего колумбийца оценивается в € 32 млн.

Ранее испанские СМИ сообщали, что «Реал» в ближайшее трансферное окно планирует продать нескольких игроков, включая Хамеса. При этом сам хавбек заинтересован в переходе в другую команду. 0