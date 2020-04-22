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    Бекхэм обсудил с «Реалом» возможный трансфер Хамеса Родригеса в США

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    Владелец клуба североамериканской футбольной лиги MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм намерен приобрести полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    44-летний англичанин уже связывался с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, сообщает Goal.

    Бекхэм считает, что подписание футболиста уровня Хамеса, несмотря на все проблемы игрока в «Реале», поможет «Майами» с коммерческой точки зрения.

    Контракт Родригеса с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость 28-летнего колумбийца оценивается в € 32 млн.

    Ранее испанские СМИ сообщали, что «Реал» в ближайшее трансферное окно планирует продать нескольких игроков, включая Хамеса. При этом сам хавбек заинтересован в переходе в другую команду. 0

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