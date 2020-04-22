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    «Челси» — фаворит в борьбе за Коутиньо

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    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в «Челси», сообщает Sport.es.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    По информации источника, лондонский клуб является фаворитом в борьбе за 27-летнего полузащитника.

    Сообщается, что клубы ведут активные переговоры. «Барселона» требует 90 миллионов евро за бразильского футболиста, однако «Челси» намерен сбить цену, пользуясь тем, что игрок хочет вернуться в чемпионат Англии, а каталонскому клубу требуются деньги на трансфер Лаутаро Мартинеса из «Интера».

    Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в «Баварии», на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду. 0

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