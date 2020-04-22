ПСЖ нацелился на Бензема

заинтересован в форварде мадридского «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, французский клуб видит в нападающем замену для Эдинсона Кавани, который должен уйти в конце сезона.

ПСЖ будет сложно добиться своей цели, так как на француза рассчитывает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Однако если испанский клуб действительно хочет подписать Роберта Левадонски или Гарри Кейна, ему в этом могут помочь деньги за продажу Бензема.

32-летний Карим Бензема в текущем сезоне провел 36 матчей за «Реал» и забил 19 мячей при девяти голевых передачах. 0