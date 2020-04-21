Моуринью в будущем готов возглавит сборную Португалии

Главный тренерне исключил, что однажды возглавит сборную Португалии.

«Я покинул Португалию в 2004 году и до сих пор не возвращался. Есть люди, которые ждут, когда я вернусь, чтобы однажды тренировать сборную. Я не могу ответить ни да, ни нет.

Мне 57 лет, для тренера я еще молод. Может быть, люди думают, что я устал, потому что был на вершине много лет, но это не так. Я устал быть дома из-за коронавируса», — цитирует Моуринью Fox Sports.

Моуринью за время соей карьеры возглавлял «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». 0