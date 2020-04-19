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    Дзаньоло: Хотел бы стать легендой Ромы, как Тотти и Де Росси

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    Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло рассказал о том, что хотел бы повторить успех Франческо Тотти и Даниэле Де Росси.

    Николо Дзаньоло
    Николо Дзаньоло

    «Для меня Тотти — герой "Ромы", символ города. Таким игрокам, как он и Де Росси, сложно соответствовать. Хотел бы стать легендой Ромы, даже если сейчас об этом никто не думает.

    Моя единственная цель на данный момент — вернуться на поле и радовать болельщиков. Посмотрим, что произойдет в будущем, но я хочу оставаться в Роме как можно дольше. Эта команда дала мне все, я люблю клуб.

    Футболка с 10-м номером? Нет, это невозможно. У меня 22-й номер, и я счастлив», — передает слова хавбека сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 0

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