Дзаньоло: Хотел бы стать легендой Ромы, как Тотти и Де Росси

Полузащитникрассказал о том, что хотел бы повторить успех Франческо Тотти и Даниэле Де Росси.

«Для меня Тотти — герой "Ромы", символ города. Таким игрокам, как он и Де Росси, сложно соответствовать. Хотел бы стать легендой Ромы, даже если сейчас об этом никто не думает.

Моя единственная цель на данный момент — вернуться на поле и радовать болельщиков. Посмотрим, что произойдет в будущем, но я хочу оставаться в Роме как можно дольше. Эта команда дала мне все, я люблю клуб.

Футболка с 10-м номером? Нет, это невозможно. У меня 22-й номер, и я счастлив», — передает слова хавбека сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 0