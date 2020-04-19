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    Представитель «Тоттенхэма» оценил вероятность трансфера Дзюбы

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    Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в состав лондонской команды.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Перейдет ли Дзюба в "Тоттенхэм"? Пока еще Гарри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя.

    Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в "Тоттенхэме" мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах», — приводит слова Дубова «Матч ТВ».

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    • Действующее соглашение Дзюбы с петербургским клубом рассчитано до 30 июня.

    В текущем сезоне 31-летний игрок провел 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 11 результативных передач. 0

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