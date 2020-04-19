Представитель «Тоттенхэма» оценил вероятность трансфера Дзюбы

Директор по развитию «Тоттенхэма»поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита»в состав лондонской команды.

«Перейдет ли Дзюба в "Тоттенхэм"? Пока еще Гарри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя.

Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в "Тоттенхэме" мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах», — приводит слова Дубова «Матч ТВ».

Действующее соглашение Дзюбы с петербургским клубом рассчитано до 30 июня.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 11 результативных передач. 0