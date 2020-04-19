«Манчестер Сити» приобрел 16-летнего перуанского защитника

Сумма сделки составила 2,5 миллионов евро. 16-летний перуанский футболист присоединится к новой команде летом 2021 года.
«Переход в "Сити" — это огромный шаг в моей карьере. Я очень рад, что они подписали со мной контракт.
Это клуб с великолепными футболистами, тренером и болельщиками. Моя цель стать превосходным игроком и проявить себя в главной команде Сити», — заявил Агилар в интервью официальному сайту «Альянсы».
Агилару исполнится 17 лет 5 мая. Защитник дебютировал в составе «Альянсы» в ноябре прошлого года.
В нынешнем году Клюйверт сыграл 2 полных матча в чемпионате Перу, а также дебютировал в олимпийской сборной страны (U-23).
Alianza Lima, su presente; @ManCity, su futuro.💪🏾— Club Alianza Lima (Desde 🏠) (@ClubALoficial) April 18, 2020
¡A disfrutarlo, Kluiverth!🙌🏾
Mira los detalles AQUÍ➡️ https://t.co/wPuKQA7IL4#ArribaAlianza💙#LosPotrillos pic.twitter.com/DyluI3V9Sc