«Манчестер Сити» приобрел 16-летнего перуанского защитника

Английскийприобрел правого защитникау клуба

Сумма сделки составила 2,5 миллионов евро. 16-летний перуанский футболист присоединится к новой команде летом 2021 года.

«Переход в "Сити" — это огромный шаг в моей карьере. Я очень рад, что они подписали со мной контракт.

Это клуб с великолепными футболистами, тренером и болельщиками. Моя цель стать превосходным игроком и проявить себя в главной команде Сити», — заявил Агилар в интервью официальному сайту «Альянсы».

Агилару исполнится 17 лет 5 мая. Защитник дебютировал в составе «Альянсы» в ноябре прошлого года.

В нынешнем году Клюйверт сыграл 2 полных матча в чемпионате Перу, а также дебютировал в олимпийской сборной страны (U-23).

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