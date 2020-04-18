Агент прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к албанскому вратарю

Агент, который представляет интересы вратаря турецкого, прокомментировал информацию СМИ об интересе к голкиперу со стороны

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«У Сельмани еще год контракта с "Менеменспором". Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и из Серии А. Но из-за пандемии коронавируса, мы не можем сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнется тогда, когда лиги снова будут активны», — сказал Уйсаль сайту Sport24.

«Мы примем во внимание все предложения, которые последуют, и будем вместе решать с Сельмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять лучшее решение, так как он является футболистом молодежной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что знаем, что РПЛ — сильный чемпионат», — добавил агент. 0