«Краснодар» выступил за отсрочку введения нового лимита на легионеров

хочет, чтобы введение нового лимита на легионеров в РПЛ «8+17» было отложено, сообщает журналист Иван Карпов.

Как утверждает источник, «быки» выступили с инициативой об отсрочке введения новых правил на один год из-за коронавируса.

«Южане» обременены большим количеством легионеров и пытаются найти выход из ситуации. Они не сумели подготовиться к введению новых правил со времени приятия соответствующего решения.

Ранее клуб Сергея Галицкого выступал за внесение поправки, которая позволила бы клубам приобретать право внести еще двоих легионеров в заявку на сезон. Планировалось, что средства пойдут в том числе на развитие детско-юношеского футбола.

Отметим, что на данный момент лимитом является схема «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса футбольные соревнования в России приостановлены минимум до 31 мая. 0