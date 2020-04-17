КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дайо УпамеканоДайо Упамекано: Почему он интересен «МЮ» и «Манчестер Сити»?
  • 09:40
    • СМИ: «Барселона» отказалась от подписания Неймара из-за коронавируса
  • 09:07
    • В Италии болельщикам запретят посещать стадионы до марта 2021 года
  • 08:51
    • В ФНЛ 30 апреля обсудят возобновление сезона
  • 07:00
    • Агент: Головин никогда в жизни не будет играть на уровне Мхитаряна
  • 21:37
    • Чемпион мира в составе сборной России завершил карьеру
    Все новости спорта

    «Краснодар» выступил за отсрочку введения нового лимита на легионеров

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол России Краснодар
    «Краснодар» хочет, чтобы введение нового лимита на легионеров в РПЛ «8+17» было отложено, сообщает журналист Иван Карпов.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    Как утверждает источник, «быки» выступили с инициативой об отсрочке введения новых правил на один год из-за коронавируса.

    «Южане» обременены большим количеством легионеров и пытаются найти выход из ситуации. Они не сумели подготовиться к введению новых правил со времени приятия соответствующего решения.

    Ранее клуб Сергея Галицкого выступал за внесение поправки, которая позволила бы клубам приобретать право внести еще двоих легионеров в заявку на сезон. Планировалось, что средства пойдут в том числе на развитие детско-юношеского футбола.

    Отметим, что на данный момент лимитом является схема «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных футболистов.

    Напомним, из-за пандемии коронавируса футбольные соревнования в России приостановлены минимум до 31 мая. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус и футбол: перезагрузка остается в тумане
  • Вчера в 15:57
    •
  • Прогноз
  • «Шахтер» Солигорск — «Слуцк»
  • 2.26
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обменяются ли команды голами?
  • «Шахтер» Солигорск — «Слуцк». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Белшина» будет близка к победе?
  • «Белшина» — «Смолевичи». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Зацепится ли «Динамо-Брест» за шанс пробиться в топ-3?
  • «Витебск» — «Динамо-Брест». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ньюкасл» может стать новым нуворишем АПЛ Футбол «Ньюкасл»: саудиты намерены создать новый гранд АПЛ«Сороки» могут стать новым «Манчестер Сити» Вчера в 05:360
  • 08:20
    • Гурцкая назвал самого талантливого футболиста России
  • 08:04
    • «Краснодар» выступил за отсрочку введения нового лимита на легионеров
  • 09:23
    • Диего Коста останется в «Атлетико» до конца контракта
    Зинедин Зидан Футбол Зидан вернулся и решил. О победе сборной Франции над Испанией на ЧМ-2006Ностальгируем о поединке между командами Испании и Франции в 2006-м Вчера в 10:550
  • Экспресс дня

  • Добудет ли солигорский «Шахтер» вторую победу в чемпионате?
  • 2.14
    •
  • 08:34
    • Дракслер ведет переговоры с «Гертой»
  • 07:49
    • Чемпионат Австрии может возобновиться в середине мая
  • 07:33
    • Сезон в низших дивизионах Франции завершен досрочно
    Эрнесто Вальверде Футбол 8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезоньеОчередь ищущих работу тренеров полна громких имен, но эта восьмерка может получить еще один шанс, когда футбол вернется 15/04/2020 в 23:340
  • 07:16
    • Итальянские клубы рассчитывают вернуться к тренировкам 4 мая
  • 18:44
    • В Китае планируют начать футбольный сезон в июне-июле
  • 18:35
    • Футбол в Италии может возобновиться полуфиналами Кубка 27 мая
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.73
  • Прогноз на матч Белшина — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ислочь — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истаравшан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Душанбе-83 — Фаизканд
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рух Брест — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витебск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч БАТЭ — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дирианген — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие