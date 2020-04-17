Гурцкая назвал самого талантливого футболиста России

Агентсчитает, что нападающийявляется самым талантливым игроком в России.

«Я работал с Кокориным, когда занимался "Динамо". Мы соприкасались. Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным.

Сейчас он вернулся и показывает, насколько он талантлив. Может быть, Саша немного неорганизован, но он очень талантлив.

Я хочу, чтобы он перешел в европейскую команду. Думаю, он играет на уровне "Валенсии". Мне даже кажется, что в "Аталанте" он был бы намного сильнее, чем Сапата. Я бы мечтал его увидеть у Гасперини. У него получилось бы у хорошего тренера в хорошей команде, он слушается.

Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для "Зенита" было бы мудрым решением вернуть Кокорина, но тогда надо продавать или Азмуна, или Дзюбу», — сказал Гурцкая в общении с комментатором Нобелем Арустамяном в прямом эфире в Instagram. 0