Только три игрока гарантированно не уйдут из «Барселоны» в ближайшее время

Руководство «Барселоны» определилось с ближайшими трансферными целями, сообщает ESPN.

По данным издания, каталонцы заинтересованы в приобретении форварда, правого защитника, центрального защитника и центрального полузащитника.

При этом в «Барселоне» понимают, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, клубу для реализации трансферных планов придется либо продавать игроков, либо включать их в сделки.

Таким образом, «сине-гранатовые» решили, что будут рассматривать возможные расставания со всеми, кроме трех футболистов.

Защищенными в «Барселоне» остаются только форвард Лионель Месси, вратарь Марк-Андре тер Штеген и хавбек Френки де Йонг. 0