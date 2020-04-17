Только три игрока гарантированно не уйдут из «Барселоны» в ближайшее время

Марк-Андре тер Штеген
globallookpress.com
По данным издания, каталонцы заинтересованы в приобретении форварда, правого защитника, центрального защитника и центрального полузащитника.
При этом в «Барселоне» понимают, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, клубу для реализации трансферных планов придется либо продавать игроков, либо включать их в сделки.
Таким образом, «сине-гранатовые» решили, что будут рассматривать возможные расставания со всеми, кроме трех футболистов.
Защищенными в «Барселоне» остаются только форвард Лионель Месси, вратарь Марк-Андре тер Штеген и хавбек Френки де Йонг. 0