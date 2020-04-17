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    Только три игрока гарантированно не уйдут из «Барселоны» в ближайшее время

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    Руководство «Барселоны» определилось с ближайшими трансферными целями, сообщает ESPN.

    Марк-Андре тер Штеген
    Марк-Андре тер Штеген

    По данным издания, каталонцы заинтересованы в приобретении форварда, правого защитника, центрального защитника и центрального полузащитника.

    При этом в «Барселоне» понимают, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, клубу для реализации трансферных планов придется либо продавать игроков, либо включать их в сделки.

    Таким образом, «сине-гранатовые» решили, что будут рассматривать возможные расставания со всеми, кроме трех футболистов.

    Защищенными в «Барселоне» остаются только форвард Лионель Месси, вратарь Марк-Андре тер Штеген и хавбек Френки де Йонг. 0

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