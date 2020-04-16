Лукас Моура надеется, что Кейн не покинет «Тоттенхэм»

Полузащитникпрокомментировал возможный уход нападающегоиз лондонского клуба грядущим летом.

«Тяжело говорить о будущем, это его личное решение. Я уверен, что каждый сезон "Тоттенхэм" получает предложения по Гарри Кейну. Решать не мне, но, конечно, я бы хотел играть с ним в следующем сезоне. Я хочу, чтобы он остался, потому что он очень важен для нас и будет нелегко найти такого игрока, как он.

Все знают, что он большой игрок. Он наш бомбардир, забивает почти в каждой игре. Я уверен, Моуринью хочет оставить его. Он рассчитывает на Кейна и в этом сезоне, и в следующем», — цитирует Моуру Sky Sports.

В нынешнем сезоне Кейн забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 0