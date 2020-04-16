«Зенит» не будет вести переговоры о трансферах до конца сезона

«Зенит» не будет вести переговоры о трансферах футболистов до конца текущего сезона.

Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

«На фоне тех слухов и сплетен, которые распространяются, хочу сделать следующее заявление исчерпывающего характера.

Во-первых, до завершения текущего сезона "Зенит" никаких трансферов ни на вход, ни на выход не рассматривает и рассматривать не будет. Во-вторых, "Зенит" никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет в настоящее время», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Ранее появилась информация о том, что из «Зенита» могут уйти Артем Дзюба и Сердар Азмун. 0