Дзюба: После потери Денисова накануне Евро-2016 мы остались «голые»

Нападающий «Зенита»вспомнил выступление сборной России на Евро-2016.

Напомним, что на Евро-2016 сборная России заняла последнее место в группе В. Команда Слуцкого сыграла вничью с Англией (1:1), но уступила Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

«После прихода Слуцкого в сборную был всплеск. Когда тренер меняется, такое всегда происходит. При Капелло вроде потеряли шансы выйти на Евро-2016.

Потом появился Леонид Викторович, которого многие не знали. Тут раз-раз-раз — и волшебство. На ЧЕ едем.

В какой-то момент у Капелло было все чересчур строго. Нельзя было спускаться на первый этаж и многое другое. Что-то за гранью было.

В тот момент для нас потеря Денисова была большим ударом. Это был фундаментальный человек.

После этого мы остались "голые". Без опорника. Без человека, который мог бы цементировать центр поля, обороняться и все выжигать.

После матча с Англией сидели и разговаривали. Были счастливы спастись в конце. У них же банда крутая. Вроде даже Мутко зашел. Чувствовали, что эта ничья придала нам уверенности.

Матч со Словакией был как ледяной душ. Мы их прижали и начали душить. Потом длинная передача, какое-то недопонимание, ошибка — и гол. Дальше снова в атаку пошли. Затем угловой — и 0:2.

Во втором тайме понеслись и смогли только один забить. А сколько там еще моментов было? По игре и по всему остальному — это был просто несчастный случай. Это футбол. Такое бывает.

После матча с Уэльсом сидели и обсуждали игру. Сказали, что надо принять нашу плохую игру. Во всем и везде нужно быть командой. Сражаться друг за друга, рубиться», — сказал Дзюба в программе «Наши на Евро» в эфире «Матч ТВ». 0