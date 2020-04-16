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    Акинфеев: На Евро-2016 провалились мы все, и скрываться от этого нельзя

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился своим мнением по поводу неудачного выступления сборной России на французском Евро-2016.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    «Шла смена поколений. До 2012 года были те, с кем играли на Евро в 2008-м, потом поменялось почти целое поколение.

    Статистику англичан не смотрели? Они никогда в жизни на чемпионате Европы не выигрывали первые матчи.

    И тут мы пропускаем этот гол, остаётся несколько минут, я стою и думаю: "Блин, почему опять мы прерываем эти серии?".

    Но Жора подаёт, Вася забивает, и я понимаю: "Нет, есть на свете бог". В сознании в тот момент сидело, что словаки сильнее нас.

    Если взять по именам, тот же Гамшик был в отличной форме. Он и забил гол. У Уэльса были Рэмси и Бэйл.

    Не скажу, что был у нас какой-то шанс в том матче. Они три забили и еще 33 не забили.

    Леонид Викторович выбрал такую игру, такую схему, такой состав и понимал, что ему за это отвечать. Тренер ставит футболиста, решает, готов тот или нет.

    Виноватых нет, и виноваты все. Мы все провалились, и скрываться от этого нельзя. Не было искринки. Многие предъявляют претензии Слуцкому, что взял не тот состав.

    Какая разница, кого он взял? Если выходишь, должен отдаваться, биться. Чудес не бывает. В полноги никого не обыграешь», — рассказал Акинфеев в передаче «Наши на Евро» телеканала «Матч ТВ».

    Сборная России на Евро-2016 заняла последнее четвертое место в группе B, набрав одно очко в трех встречах. Команда Леонида Слуцкого сыграв вничью с англичанами (1:1), а затем проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

    Акинфеев защищал ворота сборной во всех трех матчах. 0

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