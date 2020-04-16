Акинфеев: На Евро-2016 провалились мы все, и скрываться от этого нельзя

Бывший вратарь сборной Россииподелился своим мнением по поводу неудачного выступления сборной России на французском Евро-2016.

«Шла смена поколений. До 2012 года были те, с кем играли на Евро в 2008-м, потом поменялось почти целое поколение.

Статистику англичан не смотрели? Они никогда в жизни на чемпионате Европы не выигрывали первые матчи.

И тут мы пропускаем этот гол, остаётся несколько минут, я стою и думаю: "Блин, почему опять мы прерываем эти серии?".

Но Жора подаёт, Вася забивает, и я понимаю: "Нет, есть на свете бог". В сознании в тот момент сидело, что словаки сильнее нас.

Если взять по именам, тот же Гамшик был в отличной форме. Он и забил гол. У Уэльса были Рэмси и Бэйл.

Не скажу, что был у нас какой-то шанс в том матче. Они три забили и еще 33 не забили.

Леонид Викторович выбрал такую игру, такую схему, такой состав и понимал, что ему за это отвечать. Тренер ставит футболиста, решает, готов тот или нет.

Виноватых нет, и виноваты все. Мы все провалились, и скрываться от этого нельзя. Не было искринки. Многие предъявляют претензии Слуцкому, что взял не тот состав.

Какая разница, кого он взял? Если выходишь, должен отдаваться, биться. Чудес не бывает. В полноги никого не обыграешь», — рассказал Акинфеев в передаче «Наши на Евро» телеканала «Матч ТВ».

Сборная России на Евро-2016 заняла последнее четвертое место в группе B, набрав одно очко в трех встречах. Команда Леонида Слуцкого сыграв вничью с англичанами (1:1), а затем проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Акинфеев защищал ворота сборной во всех трех матчах. 0