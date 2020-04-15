Терри: Купить меня у «Челси» пытались лишь два клуба

Бывший защитникрассказал, какие клубы пытались приобрести его во время выступлений за «синих».

«Пока я играл за "Челси", купить меня пытались лишь два клуба. Одним из них был "Хаддерсфилд", когда я только пришёл в команду. Тогда их тренировал Стив Брюс. "Челси" принял предложение, но Джанлука Виалли отказался отпускать меня. Конечно, я очень благодарен ему за это, ведь он позволил мне дебютировать. Отличный человек, отличный тренер.

Ещё был "Манчестер Сити". Они обращались к "Челси", делали официальное предложение. Я встретися с владельцем и сказал: "Я никогда не хочу покидать 'Челси', это факт. Если вы хотите продать меня, это другой разговор. Но я могу с уверенностью сказать вам, что не хочу уходить". После этого мне предложили новый контракт, мы пожали руки, и я остался ещё на пять или шесть лет. Эти два клуба — единственные, предпринимавшие попытки купить меня», — цитирует Терри Goal.

Напомним, Терри посвятил клубу со «Стэмфорд Бридж» 19 лет свей игровой карьеры. 0