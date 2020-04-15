Таски: Для меня большая честь, что я играл за «Спартак»

Бывший защитникподелился воспоминаниями о своем выступлении в московском клубе.

«Я провел в "Спартаке" 4,5 года, это очень большой клуб для меня. Это было очень хорошее время: мы выиграли чемпионат, Суперкубок, играли в Лиге чемпионов.

Мы обсуждали новый контракт со "Спартаком", но к общему соглашению не пришли. В любом случае — время в "Спартаке" и в Москве было потрясающим. Для меня большая честь, что я играл за такой клуб», — цитирует Таски «Матч ТВ».

Напомним, Таски защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2018 год. Зимой 2016 года 32-летний немецкий защитник перешел в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды на один год. 0