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    Таски: Для меня большая честь, что я играл за «Спартак»

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    Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски поделился воспоминаниями о своем выступлении в московском клубе.

    Сердар Таски
    Сердар Таски

    «Я провел в "Спартаке" 4,5 года, это очень большой клуб для меня. Это было очень хорошее время: мы выиграли чемпионат, Суперкубок, играли в Лиге чемпионов.

    Мы обсуждали новый контракт со "Спартаком", но к общему соглашению не пришли. В любом случае — время в "Спартаке" и в Москве было потрясающим. Для меня большая честь, что я играл за такой клуб», — цитирует Таски «Матч ТВ».

    Напомним, Таски защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2018 год. Зимой 2016 года 32-летний немецкий защитник перешел в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды на один год. 0

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