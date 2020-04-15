Оздоев назвал своих кумиров детства

Полузащитник «Зенита»рассказал, за какую команду болел в детстве, а также признался, что был ярым фанатом

«С детства, как и многие дети, болел за мадридский "Реал". Был ярым фанатом Зинедина Зидана и Зубастика Роналдо. Смотрел, как они играли, и для меня это было просто вау.

В детстве после чемпионата мира сделал прическу, как у Роналдо. Снимков не осталось — тогда у нас не было фотоаппаратов. Неделю где-то так отходил, потом папа сказал: "Хватит уже, перебарщиваешь".

Меня всегда стригла соседка. Подошел к ней: "Слушай, хочу такую вот прическу, как у Роналдо". Она мне: "У какого Роналдо? Покажи" — "Ну, у него везде лысина, а вот тут такой вот чуб". Она: "Хорошо, давай начну делать под машинку, и ты потом скажешь, когда остановиться". Смеялись парни со двора, брат очень смеялся. Я даже съездил на одну игру товарищескую с этой прической», — приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита». 0