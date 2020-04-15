Дзюба: На Евро-2016 в сборной России у некоторых собственное «я» превосходило «мы»

Нападающий «Зенита» и сборной Россиивспомнил о неудачном для сборной России чемпионате Европы-2016.

В трех матчах группового этапа команда Леонида Слуцкого набрала лишь одно очко.

«После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков.

Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое "я" в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется.

А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное "я" превосходило "мы"!», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Матч ТВ». 0