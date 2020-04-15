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    Назван лучший россиянин в чемпионате Англии

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    Сайт глобальной сети спортивных каналов beIN Sports составил список лучших россиян, выступавших в чемпионате Англии.

    Андрей Канчельскис
    Андрей Канчельскис

    Лучшим был признан полузащитник Андрей Канчельскис, который выступал в Англии с 1992 по 1997 год, а также с 2001 по 2003 год, защищая цвета «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Саутгемптона» и «Манчестер Сити».

    На втором месте оказался нападающий Андрей Аршавин, который выступал в лондонском «Арсенале» с 2009 по 2013 год.

    Третьим стал полузащитник Алексей Смертин, в его английской карьере с 2003 по 2008 год были «Портсмут», «Челси», «Чарльтон» и «Фулхэм».

    Пятое место в рейтинге занял Юрий Жирков (выступал за «Челси» с 2009-го по 2011-й), четвертым стал Роман Павлюченко («Тоттенхэм», 2008-2012). 0

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