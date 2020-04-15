Назван лучший россиянин в чемпионате Англии

Сайт глобальной сети спортивных каналов beIN Sports составил список лучших россиян, выступавших в чемпионате Англии.

Лучшим был признан полузащитник Андрей Канчельскис, который выступал в Англии с 1992 по 1997 год, а также с 2001 по 2003 год, защищая цвета «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Саутгемптона» и «Манчестер Сити».

На втором месте оказался нападающий Андрей Аршавин, который выступал в лондонском «Арсенале» с 2009 по 2013 год.

Третьим стал полузащитник Алексей Смертин, в его английской карьере с 2003 по 2008 год были «Портсмут», «Челси», «Чарльтон» и «Фулхэм».

Пятое место в рейтинге занял Юрий Жирков (выступал за «Челси» с 2009-го по 2011-й), четвертым стал Роман Павлюченко («Тоттенхэм», 2008-2012). 0