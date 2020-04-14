Зико: Жирков значил для ЦСКА как Месси для «Барселоны»

Бывший главный тренер ЦСКАподелился мнением об экс-хавбеке московской команды

«Придя в ЦСКА, я просил Гинера не продавать никого из игроков, и мы сразу выиграли Суперкубок. Я видел, что эти футболисты нам необходимы для победы в чемпионате.

Увы, летом ушли два лучших игрока — Жирков и Вагнер Лав. Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА.

Особенно важен был Жирков. Он значил для нас как Месси для "Барселоны".

Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова.

Фундаментальный футболист. Мне Сколари звонил по поводу него. Он тогда возглавлял "Челси". Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон.

Сколари сказал мне: "Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя". Я до сих пор благодарен Сколари.

В результате Жирков остался еще на полгода — до лета», — рассказал Зико «Чемпионату».

Жирков выступил за ЦСКА с 2004 по 2009 год, провел за клуб 195 матчей, забил 21 гол.

В составе армейцев он дважды становился чемпионом России (2005, 2006) и обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05. 0