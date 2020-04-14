Агент: Процентов 70, что Жамалетдинов в ЦСКА не останется

Агент, представляющий полузащитника ЦСКА, сообщил, что его клиент покинет московский клуб.

«Тимур будет востребован. Ему надо найти свою команду, где он забьет свои 10 голов за сезон.

В "Лехе" он проиграл конкуренцию. Там он в аренде, по окончании сезона вернется в Россию, в ЦСКА. Процентов 70, что в ЦСКА не останется.

Будем искать команду. Повлияло ли на это его нашумевшее интервью? Думаю, что да», — цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, ранее Жамалетдинов заявил, что бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий не дал ему возможности заявить о себе.

Он подчеркнул, что специалист предпочел Федора Чалова, чей тренер близко общался со Слуцким и помог форварду пробиться в основу. 0