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    Русо: Мои слова о коррупции в «Барселоне» абсолютно правдивы и доказуемы

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    Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо прокомментировал свое заявление о коррупции в стане каталонцев и решение клуба подать на него из-за этого в суд.

    Эмили Русо
    Эмили Русо

    «Мои слова о коррупции в клубе абсолютно правдивы и доказуемы. Мнение, которое я высказал, обосновано.

    Это позволяет мне утверждать, что заявленный клубом иск не имеет никаких оснований. Я информировал клуб об этих нарушениях, но к сожалению, эта информация стала причиной моей отставки.

    В нынешней ситуации я оставляю за собой право прибегнуть к законным мерам для защиты моих интересов и прав. Этим вопросом сейчас занимается мой адвокат», — заявил Русо в интервью El Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что 9 апреля из-за конфликта с президентом «Барселону» Жозепом Бартомеу в отставку подали два вице-президента — Русо и Энрике Томбас, а также директора клуба Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.

    Русо заявил, что кто-то из руководителей «ворует из клубной кассы». В ответ каталонцы выступили с заявлением, опровергающим высказывания экс-президента, а официальный представитель клуба Жозеп Вивес назвал слова Русо «абсолютной ложью». 0

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