Русо: Мои слова о коррупции в «Барселоне» абсолютно правдивы и доказуемы

Бывший вице-президент «Барселоны»прокомментировал свое заявление о коррупции в стане каталонцев и решение клуба подать на него из-за этого в суд.

«Мои слова о коррупции в клубе абсолютно правдивы и доказуемы. Мнение, которое я высказал, обосновано.

Это позволяет мне утверждать, что заявленный клубом иск не имеет никаких оснований. Я информировал клуб об этих нарушениях, но к сожалению, эта информация стала причиной моей отставки.

В нынешней ситуации я оставляю за собой право прибегнуть к законным мерам для защиты моих интересов и прав. Этим вопросом сейчас занимается мой адвокат», — заявил Русо в интервью El Mundo Deportivo.

Напомним, что 9 апреля из-за конфликта с президентом «Барселону» Жозепом Бартомеу в отставку подали два вице-президента — Русо и Энрике Томбас, а также директора клуба Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.

Русо заявил, что кто-то из руководителей «ворует из клубной кассы». В ответ каталонцы выступили с заявлением, опровергающим высказывания экс-президента, а официальный представитель клуба Жозеп Вивес назвал слова Русо «абсолютной ложью». 0