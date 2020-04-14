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    «Милан» расстанется с двумя игроками в конце сезона

    Футбол Трансферы Футбол Италии Милан
    Полузащитники Лукас Билья и Джакомо Бонавентура покинут «Милан» по окончании текущего сезона, сообщает Twitter журналиста Никола Скиры.

    Джакомо Бонавентура
    Джакомо Бонавентура

    По информации источника, несколько дней назад «Милан» сообщил представителям футболистов о своем намерении не продлевать с ними контракты. Соглашения 34-летнего Бильи и 30-летнего Бонавентуры истекают 30 июня 2020 года.

    Билья перешел в «Милан» из «Лацио» в 2017 году. В этом сезоне на счету 34-летнего аргентинца семь матчей в чемпионате Италии и один голевой пас.

    Бонавентура присоединился к «россонери» в сезоне-2014/15, а до этого выступал за «Аталанту». В этом сезоне 30-летний итальянец провел в Серии А 17 матчей и забил два мяча. 0

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