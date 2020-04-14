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    Азмуном интересуются два клуба Серии А

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    «Наполи» заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает итальянский скаут Алекс Великих. Также иранцем интересуется еще один неназванный клуб из Серии А.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Азмун — самородок, с моей точки зрения, не имеющий хорошей академической школы, но ставший качественным игроком благодаря своим природным данным и вовремя оказавшись в руках такого мастера как Курбан Бердыев. Благодаря огранке бывшего тренера "Рубина" Азмун сейчас пользуется спросом в Европе.

    В Италии несколько клубов следят за форвардом сборной Ирана. Мы, конечно, можем допускать, что цены на игроков могут меняться в связи с кризисом, охватившим футбол. Однако "Наполи", "Лацио", "Милан", "Интер" остаются устойчивыми в финансовом плане и платежеспособными.

    "Наполи" необходим третий нападающий. Вопрос продления контракта с Миликом повис в воздухе. Место для Азмуна освобождается. Впрочем, не только неаполитанцы следят за форвардом "Зенита". Есть еще один клуб, который хотел бы его приобрести», — цитирует Великих «Спорт уик-энд». 0

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