Азмуном интересуются два клуба Серии А

заинтересован в услугах нападающего, сообщает итальянский скаут Алекс Великих. Также иранцем интересуется еще один неназванный клуб из Серии А.

«Азмун — самородок, с моей точки зрения, не имеющий хорошей академической школы, но ставший качественным игроком благодаря своим природным данным и вовремя оказавшись в руках такого мастера как Курбан Бердыев. Благодаря огранке бывшего тренера "Рубина" Азмун сейчас пользуется спросом в Европе.

В Италии несколько клубов следят за форвардом сборной Ирана. Мы, конечно, можем допускать, что цены на игроков могут меняться в связи с кризисом, охватившим футбол. Однако "Наполи", "Лацио", "Милан", "Интер" остаются устойчивыми в финансовом плане и платежеспособными.

"Наполи" необходим третий нападающий. Вопрос продления контракта с Миликом повис в воздухе. Место для Азмуна освобождается. Впрочем, не только неаполитанцы следят за форвардом "Зенита". Есть еще один клуб, который хотел бы его приобрести», — цитирует Великих «Спорт уик-энд». 0