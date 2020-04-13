Невилл: Кейн был бы идеальным приобретением для «МЮ»

Бывший защитниквысказал свое мнение о возможном трансфере нападающегоиз

«Любой клуб в АПЛ хотел бы заполучить Кейна. Кейн нерушим в плане его менталитета. Он всегда забивает голы, выкладывается на 100 процентов на тренировках и абсолютно надежен, как этого хотел бы тренер.

Для "Манчестер Юнайтед" это было бы идеальное приобретение с точки зрения того, что им нужно. У них есть Бруно Фернандеш, он отлично вписался, Магуайр в защите. Если они смогут получить кого-то вроде Кейна, вы увидите фантастический хребет команды», — цитирует Невилла Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может продать Кейна из-за долгов. В то же время «шпоры» не хотят продавать форварда конкурентам по АПЛ. 0