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    Невилл: Кейн был бы идеальным приобретением для «МЮ»

    Футбол Манчестер Юнайтед Футбол Англии Трансферы
    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал свое мнение о возможном трансфере нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    «Любой клуб в АПЛ хотел бы заполучить Кейна. Кейн нерушим в плане его менталитета. Он всегда забивает голы, выкладывается на 100 процентов на тренировках и абсолютно надежен, как этого хотел бы тренер.

    Для "Манчестер Юнайтед" это было бы идеальное приобретение с точки зрения того, что им нужно. У них есть Бруно Фернандеш, он отлично вписался, Магуайр в защите. Если они смогут получить кого-то вроде Кейна, вы увидите фантастический хребет команды», — цитирует Невилла Sky Sports.

    Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может продать Кейна из-за долгов. В то же время «шпоры» не хотят продавать форварда конкурентам по АПЛ. 0

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