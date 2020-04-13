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    Хохлов: Я бы не сказал, что разговаривал с Филиппом грубо

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    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова Максимилиана Филиппа, который заявил, что тренер грубо общался с футболистами.

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    «Слова Филиппа? Честно говоря, я не помню, чтобы он мне что-то говорил. То, что я заменил Филиппа — да. Меня не устраивало, как он играл в том матче против "Сочи".

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    • И я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России», — сказал Хохлов в комментарии сайту Sport24.ru.

    Напомним, Хохлов покинул московское «Динамо» в октябре прошлого года. 0

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