Хохлов: Я бы не сказал, что разговаривал с Филиппом грубо

Бывший главный тренерпрокомментировал слова, который заявил, что тренер грубо общался с футболистами.

«Слова Филиппа? Честно говоря, я не помню, чтобы он мне что-то говорил. То, что я заменил Филиппа — да. Меня не устраивало, как он играл в том матче против "Сочи".

И я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России», — сказал Хохлов в комментарии сайту Sport24.ru.

Напомним, Хохлов покинул московское «Динамо» в октябре прошлого года. 0