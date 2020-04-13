Кержаков будет рад, если его рекорд по голам за сборную побьют

Экс-форвард «Зенита»рассказал, как относится ко своему рекорду по голам за сборную России.

«Я не живу в состоянии дрожи и мандража, а живу в позитиве. Мне повезло со своей карьерой, карьерой в сборной. Мне удалось побить рекорд Бесчастных, я счастлив. Испытал очень сильные внутренние эмоции из-за этого, но сейчас я их уже не смогу испытать.

Буду искренне рад за того, кто побьет мое достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Это здорово. Зачем мне переживать из-за того, что я уже не испытаю?

Очень хорошо отношусь к Артему Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьет мой рекорд, будет классно», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Напомним, что за сборную России Кержаков забил 30 голов, у Дзюбы на данный момент 24 точных удара. 0