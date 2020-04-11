«Реал» может подписать форварда «Тоттенхэма»

Мадридскийможет подписать форвардалетом 2020 года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский клуб рассматривает форварда как альтернативу норвежскому нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну, который является приоритетной целью «Королевского клуба».

Ранее появилась информация, что 26-летний англичанин попал в сферу интересов «Ювентуса». Однако «Тоттенхэм» не планирует легко отпускать игрока и будет требовать не менее 120 миллионов евро.

Напомним, Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи. 0