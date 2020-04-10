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    Нойер хочет зарабатывать в «Баварии» больше 20 миллионов евро в год

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    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер обозначил требования по новому контракту, сообщает Bild.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    Как стало известно изданию, 34-летний футболист рассчитывает заключить пятилетнее соглашение с зарплатой больше 20 миллионов евро в год.

    Нойер убежден, что клуб должен платить ему высокую зарплату, поскольку Люка Эрнандес и Филипп Коутинью получают примерно столько же, сколько хочет вратарь.

    Также голкипер опасается, что трансфер Александра Нюбеля, который присоединится к мюнхенцам летом, негативно скажется на его игровом времени.

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