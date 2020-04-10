Нойер хочет зарабатывать в «Баварии» больше 20 миллионов евро в год

Мануэль Нойер
globallookpress.com
Как стало известно изданию, 34-летний футболист рассчитывает заключить пятилетнее соглашение с зарплатой больше 20 миллионов евро в год.
Нойер убежден, что клуб должен платить ему высокую зарплату, поскольку Люка Эрнандес и Филипп Коутинью получают примерно столько же, сколько хочет вратарь.
Также голкипер опасается, что трансфер Александра Нюбеля, который присоединится к мюнхенцам летом, негативно скажется на его игровом времени.
«Бавария» пока готова предложить лишь контракт до 2023 года с возможностью продления еще на сезон. 0