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    Мюллер: Осенью я не планировал продлевать контракт с «Баварией»

    Футбол Футбол Германии Бавария
    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что полгода назад не собирался подписывать новый контракт.

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер

    «Мое эмоциональное состояние осенью было довольно напряженным. Тогда я не собирался продлевать контракт с "Баварией". Был такой период, когда я не появлялся в старте на протяжении шести игр подряд. Это был сложный этап.

    Тогда я задавался многими вопросами. Где я нахожусь? Что будет с моим контрактом? Чего я хочу достичь в следующие несколько лет? Что будет в следующем сезоне? Если бы Бавария успешно выступила осенью, а моя роль осталась бы прежней, клуб мог бы задуматься о моем уходе.

    Смена главного тренера определенно пошла на пользу клубу, так как Флик привнес в схему игры что-то новое. Благодаря новой системе футболисты хорошо чувствуют себя на поле. Нам это действительно удается», — приводит слова Мюллера Bild.

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