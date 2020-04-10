Мюллер: Осенью я не планировал продлевать контракт с «Баварией»

Нападающийпризнался, что полгода назад не собирался подписывать новый контракт.

«Мое эмоциональное состояние осенью было довольно напряженным. Тогда я не собирался продлевать контракт с "Баварией". Был такой период, когда я не появлялся в старте на протяжении шести игр подряд. Это был сложный этап.

Тогда я задавался многими вопросами. Где я нахожусь? Что будет с моим контрактом? Чего я хочу достичь в следующие несколько лет? Что будет в следующем сезоне? Если бы Бавария успешно выступила осенью, а моя роль осталась бы прежней, клуб мог бы задуматься о моем уходе.

Смена главного тренера определенно пошла на пользу клубу, так как Флик привнес в схему игры что-то новое. Благодаря новой системе футболисты хорошо чувствуют себя на поле. Нам это действительно удается», — приводит слова Мюллера Bild.

Накануне футболист продлил контракт с мюнхенским клубом до 2023 года. 0