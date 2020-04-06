КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» не планирует сокращать оклады игроковКак клубы АПЛ ведут себя во время пандемии
  • 07:34
    • Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249
  • 07:00
    • Игроки «Локомотива» отказались пойти на снижение зарплаты
  • 21:20
    • Сезон Серии А может быть доигран осенью
  • 18:46
    • Федун: Мы в России теряем только на зарплате
  • 18:36
    • Смолов нарушил карантин и улетел из Виго в Россию
    Все новости спорта

    Клозе войдет в тренерский штаб «Баварии»

    Футбол Футбол Германии Бавария
    Мирослав Клозе может стать помощником главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика, утверждает Bild.

    Мирослав Клозе
    Мирослав Клозе

    Экс-форвард с мая 2018 года уже работает в системе мюнхинцев, возглавляя юношескую команду до 17 лет. Издание отмечает, что 41-летний немец хотел бы попробовать себя в роли одного из помощников главного тренера, однако окончательного решения еще не принял.

    Мирослав выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. В 150 матчах за мюнхенцев забил 53 гола и отдал 27 результативных передач.

  • «Бавария» продлила контракт с главным тренером
  • Читайте по теме

    • Напомним, 3 апреля мюнхенский клуб объявил о продлении контракта с Фликом до лета 2023 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Не знали об участии в турнире и выиграли его! Неожиданный триумфатор Евро-1992
  • Вчера в 16:32
    •
  • Прогноз
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • 1.50
  • Завтра в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Искусство борьбы против животного инстинкта. Удастся ли Хабибу устоять перед Фергюсоном?
  • Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Когда завершится гонка за создание вакцины от коронавируса?
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Станет ли «Зенит» чемпионом «коронавирусного сезона»?
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Сборная Дании на Евро-1992 Футбол Не знали об участии в турнире и выиграли его! Неожиданный триумфатор Евро-1992Пандемия коронавируса стала причиной переноса Евро-2020 на год, а пока вспомним о турнире 1992 Вчера в 16:320
  • 08:58
    • Стоичков: Справедливо было бы досрочно закончить чемпионат Испании
  • 08:42
    • Клозе войдет в тренерский штаб «Баварии»
  • 08:25
    • Азмун: Кокорин — лучший человек, которого я встречал в России
    Флик продлил контракт до 2023 года Футбол Флик идет по стопам ГвардиолыПравильный ли выбор сделала «Бавария»? Вчера в 04:010
  • Экспресс дня

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск»: кто из лидеров оступится?
  • 3.82
    •
  • 08:09
    • «Барселона» не планирует продавать Гризманна
  • 07:53
    • По окончании сезона Бернардески покинет «Ювентус»
  • 07:17
    • Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой
    Сезон АПЛ нужно как-то завершить Футбол Между плохим и наихудшим. Пять вариантов завершения сезона АПЛКаковы варианты для АПЛ и английского футбола на фоне пандемии коронавируса? Вчера в 02:180
  • 23:36
    • Да Коста перейдет в «Ак Барс»
  • 23:23
    • Бочаров перейдет в «Автомобилист»
  • 22:56
    • Безуглов: После введения критериев в сборную России могут не попасть 5-7 легкоатлетов
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Послезавтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие