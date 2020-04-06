Клозе войдет в тренерский штаб «Баварии»

может стать помощником главного тренера, утверждает Bild.

Экс-форвард с мая 2018 года уже работает в системе мюнхинцев, возглавляя юношескую команду до 17 лет. Издание отмечает, что 41-летний немец хотел бы попробовать себя в роли одного из помощников главного тренера, однако окончательного решения еще не принял.

Мирослав выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. В 150 матчах за мюнхенцев забил 53 гола и отдал 27 результативных передач.

Напомним, 3 апреля мюнхенский клуб объявил о продлении контракта с Фликом до лета 2023 года. 0