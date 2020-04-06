«Барселона» не планирует продавать Гризманна

Испанскаяне планирует продавать французского нападающего, сообщает Marca.

По данным источника, в руководстве «сине-гранатовых» считают, что нападающий еще не до конца адаптировался в дебютном сезоне на «Камп Ноу», он привыкает к игре на фланге, поэтому вопрос о его возможной продаже отложен как минимум на год.

Ранее появилась информация, что 29-летний француз может стать частью сделки по возвращению в «Барселону» форварда ПСЖ Неймара.

Напомним, Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Атлетико» за 120 миллионов евро. В сезоне-2019/20 француз забил 14 голов и отдал четыре результативных передачи в 37 матчах за каталонцев. 0