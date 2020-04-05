Шимански: Мне кажется, у «Динамо» отличные перспективы

Хавбек «Динамо»поделился мнением о перспективах московской команды в ближайшие годы.

После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.

«Мне кажется, у "Динамо" отличные перспективы. Крутой стадион, хорошая армия болельщиков.

То, что мы смогли выбраться из сложной ситуации и поднялись на шестое место, говорит о потенциале нашего состава и силе тренерского штаба.

Так что, думаю да, все будет хорошо», — приводит слова игрока пресс-служба «Динамо».

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая. 0