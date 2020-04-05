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    Сезон Серии А может быть доигран осенью

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    Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, что сезон Серии А в случае необходимости может быть доигран осенью.

    Серия А может вернуться осенью
    Серия А может вернуться осенью

    В настоящее время сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    «Единственный правильный способ справиться с такой серьезной чрезвычайной ситуацией — завершить соревнования сезона-2019/20 всеми возможными способами.

    Мы работаем над целым рядом вариантов, чтобы принять наилучшее решение. Возможная дата возобновления сезона — 17 мая, но мы знаем, и я повторяю, что это лишь возможная дата.

    Игры в Серии А до сентября-октября тоже возможны», — цитирует Гравину Sport24 со ссылкой на Rai Sport. 0

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