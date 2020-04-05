Божович: Если бы не было Соболева, то «Крылья» уже были бы в ФНЛ

Главный тренер «Крыльев Советов»рассказал о роли форвардав клубе.

Нападающий был арендован «Спартаком» на весеннюю часть сезона.

«Соболев очень хорошо провел первую часть чемпионата. Знали, что у него будут предложения и мы не могли сказать, что сможем его удержать.

Он хотел показать себя на другом уровне, мы можем сказать ему только спасибо. Если бы не было у нас Соболева, то "Крылья" уже были бы в ФНЛ», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне Соболев провел за самрцев 18 матчей, в которых забил 10 голов. 0