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    Божович: Если бы не было Соболева, то «Крылья» уже были бы в ФНЛ

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о роли форварда Александра Соболева в клубе.

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович

    Нападающий был арендован «Спартаком» на весеннюю часть сезона.

    «Соболев очень хорошо провел первую часть чемпионата. Знали, что у него будут предложения и мы не могли сказать, что сможем его удержать.

    Он хотел показать себя на другом уровне, мы можем сказать ему только спасибо. Если бы не было у нас Соболева, то "Крылья" уже были бы в ФНЛ», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».

    В текущем сезоне Соболев провел за самрцев 18 матчей, в которых забил 10 голов. 0

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