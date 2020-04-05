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    «Барселона» поборется за защитника «Милана»

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    Как сообщает Corriere dello Sport, «Барселона» в будущее трансферное окно может побороться за защитника «Милана» Алессио Романьоли.

    Алессио Романьоли
    Алессио Романьоли

    По данным источника, «россонери» могут быть вынуждены продать игрока, так как переговоры о новом контракте значительно усложнились.

    Отмечается, что главную конкуренцию каталонцам в гонке за итальянского футболиста может составить «Лацио». Ранее сообщалось, что римляне уже начали контактировать с игроком. Стоимость центрбека оценена в 50 миллионов евро.

    Также утверждалось, что «Милан» уже нашел потенциальную замену Романьоли в лице защитника «Челси» Андреаса Кристенсена. 0

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