«Барселона» поборется за защитника «Милана»

Как сообщает Corriere dello Sport,в будущее трансферное окно может побороться за защитника

По данным источника, «россонери» могут быть вынуждены продать игрока, так как переговоры о новом контракте значительно усложнились.

Отмечается, что главную конкуренцию каталонцам в гонке за итальянского футболиста может составить «Лацио». Ранее сообщалось, что римляне уже начали контактировать с игроком. Стоимость центрбека оценена в 50 миллионов евро.

Также утверждалось, что «Милан» уже нашел потенциальную замену Романьоли в лице защитника «Челси» Андреаса Кристенсена. 0