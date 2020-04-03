Бийол недоволен своим положением в ЦСКА

Полузащитникпрокомментировал свое нынешнее положении в московской команде.

«Я недоволен своим текущим положением в ЦСКА. Я в команде уже два года, но играю мало. Не могу прогрессировать в такой ситуации, посмотрим, что будет дальше.

Я чувствую себя прекрасно в команде, но если бы я получал больше практики, то все было бы идеально, а так мое развитие как футболиста стоит на месте. Посмотрим, как все пойдет дальше. Но такая ситуация все усложняет. Я не удовлетворен», — цитирует Бийола Vecer.

В текущем сезоне Бийол провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу, при этом чаще всего выходя на поле на замену. 0