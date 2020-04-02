Дзюба назвал свою футбольную мечту

Форвардзаявил о том, что у него есть мечта выступать за мадридский

«В каком европейском клубе хотел бы играть? Я с детства поклонник "Реала". Если мечтать и фантазировать, то только "Реал"!

Любил "Реал" во времена Бекхэма, Зидана, Рауля, Роберто Карлоса, Фигу, Гути и других», — сказал Дзюба в прямом эфире в Instagram Тины Канделаки.

В своей карьере 31-летний футболист защищал цвета московского «Спартака», «Томи», «Ростова» и тульского «Арсенала». На клубном уровне форвард провел 419 матчей, забил 145 голов и сделал 84 результативные передачи.

В составе сборной России на счету Дзюбы 24 мяча и 13 голевых передач в 42 встречах. 0