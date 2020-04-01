«Арсенал» и «Челси» интересуются защитником «Барселоны»

готова позволить 26-летнему французскому защитникупокинуть клуб летом, чтобы получить средства для новых подписаний.

По данным Mundo Deportivo, заинтересованность в трансфере игрока проявляют два лондонских клуба — «Челси» и «Арсенал».

Cам футболист предпочел бы остаться в «Барсе», но не будет против и перехода в клуб, играющий в Лиге чемпионов.

«Барселона» готова продать центрального защитника в конце сезона при условии, что выручит за него не менее 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Юмтити отыграл 16 матчей за «Барселону» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В 5 встречах он помог своей команде отыграть на ноль. 0