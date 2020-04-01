Еременко — лучший игрок «Ростова» в феврале и марте

Роман Еременко
ФК «Ростов»
В голосовании среди болельщиков Еременко набрал 24 процента голосов и обошёл хавбеков Ивелина Попова (17,8) и Хорена Байрамяна (17).
Для Романа эта награда стала второй в нынешнем сезоне. Аналогичный приз он получил по итогам октября прошлого года.
Нынешний розыгрыш российской Премьер-лиги наряду с практически всеми национальными чемпионатами в мире был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.
После 22 туров «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на 3 очка отставая от зоны Лиги чемпионов. 0