Еременко — лучший игрок «Ростова» в феврале и марте

Полузащитникбыл признан лучшим футболистом команды по итогам двух минувших месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

Роман Еременко ФК «Ростов» 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

В голосовании среди болельщиков Еременко набрал 24 процента голосов и обошёл хавбеков Ивелина Попова (17,8) и Хорена Байрамяна (17).

Для Романа эта награда стала второй в нынешнем сезоне. Аналогичный приз он получил по итогам октября прошлого года.

Нынешний розыгрыш российской Премьер-лиги наряду с практически всеми национальными чемпионатами в мире был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

После 22 туров «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на 3 очка отставая от зоны Лиги чемпионов. 0