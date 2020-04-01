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    Еременко — лучший игрок «Ростова» в феврале и марте

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    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко был признан лучшим футболистом команды по итогам двух минувших месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

    Роман Еременко
    Роман Еременко

    В голосовании среди болельщиков Еременко набрал 24 процента голосов и обошёл хавбеков Ивелина Попова (17,8) и Хорена Байрамяна (17).

    Для Романа эта награда стала второй в нынешнем сезоне. Аналогичный приз он получил по итогам октября прошлого года.

    Нынешний розыгрыш российской Премьер-лиги наряду с практически всеми национальными чемпионатами в мире был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

    После 22 туров «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на 3 очка отставая от зоны Лиги чемпионов. 0

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