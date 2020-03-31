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    Зеффан: В РПЛ футбол красивый, но сложный

    Футбол Футбол России Крылья Советов
    Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан поделился мнением об уровне чемпионата России.

    Мехди Зеффан
    Мехди Зеффан

    «Первое, что отмечу — красивые стадионы, на которых мне нравится играть. "Крылья" стараются именно играть в футбол, но это в России непросто. Футбол красивый, но сложный.

    В Европе об РПЛ особо не говорят, только о больших клубах, выступающих в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Но что я успел понять за три сыгранных матча — соперничество между всеми командами очень серьезное, все хотят победить.

    У меня отличные отношения и с партнёрами по команде, и с персоналом. Мне повезло: когда я приехал в "Крылья", не нужно было сразу выходить на поле в официальных матчах, у меня было 2-3 недели в Анталии и Марбелье, чтобы подготовиться, освоиться, пообщаться с одноклубниками. Так что я счастлив здесь», — цитирует Зеффана официальный сайт самарцев. 0

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