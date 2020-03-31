Зеффан: В РПЛ футбол красивый, но сложный

Защитникподелился мнением об уровне чемпионата России.

«Первое, что отмечу — красивые стадионы, на которых мне нравится играть. "Крылья" стараются именно играть в футбол, но это в России непросто. Футбол красивый, но сложный.

В Европе об РПЛ особо не говорят, только о больших клубах, выступающих в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Но что я успел понять за три сыгранных матча — соперничество между всеми командами очень серьезное, все хотят победить.

У меня отличные отношения и с партнёрами по команде, и с персоналом. Мне повезло: когда я приехал в "Крылья", не нужно было сразу выходить на поле в официальных матчах, у меня было 2-3 недели в Анталии и Марбелье, чтобы подготовиться, освоиться, пообщаться с одноклубниками. Так что я счастлив здесь», — цитирует Зеффана официальный сайт самарцев. 0