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    Цорн: Раньше в российском футболе тратили по девизу «После меня хоть потоп»

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    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о своем видении российской Премьер-лиги.

    Томас Цорн
    Томас Цорн

    «Российский футбол десятилетней давности уже нельзя сравнивать с сегодняшним, когда частные лица вкладывали большие деньги в клубы, а потом тратили их по девизу "После меня [хоть] потоп".

    Многие клубы, будь то государственные или частные, в настоящее время, как правило, направлены на получение прибыли и пытаются жить в рамках своего бюджета и создавать более прозрачную систему.

    Высокие зарплаты и чрезмерная сумма трансферных затрат теперь выплачиваются чуть в меньших размерах. Это хорошая тенденция в России.

    Молодые российские игроки, скорее всего, готовы отказаться от зарплаты в сторону спортивных принципов, чтобы сделать шаг в сторону Европы.

    Раньше это было совсем не так. Тогда они чувствовали себя в России очень комфортно, им очень хорошо платили.

    Я рассматриваю российскую лигу как трамплин для развития молодых талантов, чтобы приблизиться к топ-лигам — а не как лигу, в которую игроки приезжают, чтобы доиграть и заработать», — сказал Цорн Transfermarkt. 0

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