Цорн: Раньше в российском футболе тратили по девизу «После меня хоть потоп»

Генеральный директор «Спартака»рассказал о своем видении российской Премьер-лиги.

«Российский футбол десятилетней давности уже нельзя сравнивать с сегодняшним, когда частные лица вкладывали большие деньги в клубы, а потом тратили их по девизу "После меня [хоть] потоп".

Многие клубы, будь то государственные или частные, в настоящее время, как правило, направлены на получение прибыли и пытаются жить в рамках своего бюджета и создавать более прозрачную систему.

Высокие зарплаты и чрезмерная сумма трансферных затрат теперь выплачиваются чуть в меньших размерах. Это хорошая тенденция в России.

Молодые российские игроки, скорее всего, готовы отказаться от зарплаты в сторону спортивных принципов, чтобы сделать шаг в сторону Европы.

Раньше это было совсем не так. Тогда они чувствовали себя в России очень комфортно, им очень хорошо платили.

Я рассматриваю российскую лигу как трамплин для развития молодых талантов, чтобы приблизиться к топ-лигам — а не как лигу, в которую игроки приезжают, чтобы доиграть и заработать», — сказал Цорн Transfermarkt. 0