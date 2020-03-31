Черчесов: Не вызвал бы Кокорина и Мамаева, если бы сейчас был сбор

Главный тренер сборной Россииподелился мнением о возможном возвращении в национальную команду форварда «Зенита»и хавбека «Ростова»

В зимнее трансферное окно Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды.

«Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся.

Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, у него был большой перерыв в футболе, теперь задача — восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага.

Но то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но если случилось, значит, случилось, он уже свое отбыл.

Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал. Сейчас задача Кокорина — показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас.

Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю», — сказал специалист ТАСС. 0