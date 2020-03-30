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    Сенников: Результаты нынешнего сезона РПЛ нужно аннулировать

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    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что результаты сезона-2019/20 в РПЛ нужно аннулировать.

    Дмитрий Сенников
    Дмитрий Сенников

    «Обычно в июле у нас начинается новый чемпионат, но, наверное, это реально — возобновить матчи в середине лета. Однако надо учитывать, что многое ещё зависит и от проведения еврокубковых матчей. Отборочные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы ведь проходят в августе. Что-то даже в июле начинается. Если в европейских странах не начнут свои чемпионаты, то еврокубковая история не возобновится.

    Но, конечно, мы можем для своего собственного успокоения доиграть чемпионат и выявить чемпиона. Но моё мнение: здесь очень много непонятного. Мне кажется, что самый реальный вариант — результаты нынешнего чемпионата аннулировать, и всё. Думаю, просто отменят», — приводит слова Сенникова Rusfootball.

    После 22 туров в турнирной таблице РПЛ уверенно лидирует «Зенит» (50 очков). Далее следуют «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). 0

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