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    Шомуродов: Узбекистан мечтает о выходе на чемпионат мира

    Футбол Футбол России Ростов ЧМ-2022
    Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов заявил, что мечтает попасть на ЧМ-2022 в Катаре.

    Элдор Шомуродов
    Элдор Шомуродов

    «Попасть на ЧМ очень важно для команды, страны, для меня лично. 34 миллиона узбекистанцев очень долго мечтают о ЧМ. Хочу сыграть в этом свою роль, поскольку попадание на турнир окажет огромное влияние на развитие футбола в нашей стране.

    Весь народ ждет, что мы сотворим историю, надеюсь, соотечественники будут нами гордиться. Я хочу забивать в каждом матче, мечтаю стать лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. Сделаю все, чтобы достичь этой цели.

    В детстве я любил смотреть игры с участием Фернандо Торреса и Дидье Дрогба. Мне очень нравится стиль Торреса и уверенность Дрогба на поле, я очень много работаю, чтобы быть похожим на них», — цитирует Шомуродова пресс-служба ФИФА.

    В пяти матчах квалификации мирового первенства за Узбекистан форвард отличился шесть раз. 0

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