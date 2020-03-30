«Милан» проявляет интерес к 22-летнему хавбеку

Полузащитник аргентинскогопредстоящим летом может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Marca, в услугах 22-летнего хавбека заинтересован «Милан», который планирует устроить глобальную перестройку команды в будущее межсезонье.

В контракте Сарачо предусмотрены отступные в размере 22 миллионов евро, и «Расинг» не готов снижать сумму.

Сам 22-летний игрок хочет переехать в «Милан» и вместе с агентом готов попробовать повлиять на нынешний клуб с целью уменьшения суммы сделки.

В нынешнем сезоне Сарачо провел 19 матчей в чемпионате Аргентины и забил четыре гола. 0